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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 565, Hindistan'da 848, Meksika'da 320 kişi öldü.
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 565, Hindistan'da 848, Meksika'da 320 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 08:18:21 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 565, Hindistan'da 848, Meksika'da 320 kişi öldü.
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