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Aktüel Kovid-19 testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastaneden ayrıldı
Aktüel

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastaneden ayrıldı

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavilerine evde devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:51:26 -
Kovid-19 testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastaneden ayrıldı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hastaneden ayrıldı.

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Semiha Yıldırım ile başvurduğu Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamış, durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesindeki tetkiklerinin ardından eşi Semiha Yıldırım ile hastaneden ayrıldı.

Yıldırım çiftinin tedavilerine evde devam edilecek.


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