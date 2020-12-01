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Spor Kovid-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak
Spor

Kovid-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:49:37 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak

İSTANBUL (AA) - Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mercedes takımından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Hamilton'ın 4-6 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.

Hamilton'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Bu sezon 11 yarış kazanan Hamilton, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Öte yandan Hamilton, Formula 1'de koronavirüse yakalanan üçüncü pilot oldu. Daha önce Büyük Britanya'daki etaplar öncesi Meksikalı Sergio Perez ve Almanya'daki müsabakadan önce Kanadalı Lance Stroll koronavirüse yakalanmıştı.

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