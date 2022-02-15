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Siyaset Kovid-19 tedavisi görüyordu! Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti
Siyaset

Kovid-19 tedavisi görüyordu! Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 15:58:00 - 2022-02-15 16:01:00
Kovid-19 tedavisi görüyordu! Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti.

Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı.

18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

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