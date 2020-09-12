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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:18:34 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Başkan Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.


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