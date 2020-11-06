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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel normal servise alındı
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel normal servise alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:13:53 -
Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel normal servise alındı

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yoğun bakım ünitesinden normal servise alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yüksel'in tedavisinin bir süredir İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği belirtildi.

Yüksel'den sevindirici haber geldiği aktarılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Rasim Yüksel yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştır. Bir süre daha tedavisine hastanede devam edilecektir. Yüksel'in tüm Ergene halkına selamları var. Bu zor dönemde dualarınızı başkanımızdan esirgemeyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz.'' ifadesine yer verildi.

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