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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Op. Dr. Özgün Güngör: - "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in bugün itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:32:26 -
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Böcek'in tedavi gördüğü hastanenin direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanının tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini belirtti.

Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydeden Güngör, şu bilgileri verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in bugün itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Kovid-19 sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır."

Belediye Başkanı Böcek sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

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