Kovid-19 sürecinde inme riski bulunanlara uyarı

ANTALYA (AA) - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde inme bulguları olan hastaların, beyin damar açıcı tedavilerden mahrum kalmamaları için vakit kaybetmeden 112'yi aramaları gerektiğini bildirdi.

Öztürk, 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her yıl 15 milyon kişinin inme geçirdiğini, 6 milyon kişinin de hayatını kaybettiği belirtti.

İskemik inmeyi (beyin krizi) beyin damarının aniden tıkanması sonucu oluşan ve damarın beslediği bölgenin fonksiyon kaybı olarak tanımlayan Öztürk, "İnme, saatler içinde beynin kanlanma yetersizliğiyle geri dönülmez hasar görmesine sebep olan acil bir durumdur" ifadesini kullandı.

Bazı durumlarda beynin arka tarafındaki damarların tıkanmasıyla çift görme, baş dönmesi, dengesizlik ve görme kayıpları yaşanabildiğine değinen Öztürk, kalpten kaynaklanan pıhtı, şah damarının daralması, kan hastalıkları gibi durumlarda da beyin damarlarında pıhtı atılabileceğini aktardı.

Öztürk, Kovid-19 döneminde inme riskine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını döneminde inme bulguları olan hastalar, beyin damar açıcı tedavilerden mahrum kalmamaları için vakit kaybetmeden 112'yi aramalılar. Çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarda Kovid-19 hastalarının yaklaşık üçte birinde nörolojik bulgular rapor edilmiştir. Daha ciddi vakalarda ve özellikle de daha yaşlı ve hipertansiyon, diyabet gibi risk faktörü olan hastalarda virüsün santral sinir sistemine girmesi, kan pıhtılaşma eğilimini artırması, damar yapıları üzerinde inflamasyon etkisiyle yüzde 5-6 oranında, akut inme komplikasyonu da bildirilmektedir. Sinir sistemi tutulumunun solunum yetmezliğinin artışına neden olabileceği belirtilmektedir."

İnmeden korunmak için hareketsiz kalmamanın önemine işaret eden Öztürk, bol su içilmesi, sigara kullanılmaması ve şeker hastalarının diyetine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.