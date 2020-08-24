  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlıkçılar dünyaevine girdi
Aktüel

Kovid-19 salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlıkçılar dünyaevine girdi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:50:06 -
Kovid-19 salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlıkçılar dünyaevine girdi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlık personeli 7 çift, özel firmaların sponsorluğundaki projeyle evlendi.

Maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak düzenlenen etkinlikte, 7 çift eski milli futbolcu Tanju Çolak, radyocu Afrikalı Ali, şair Ahmet Selçuk İlkan, sanatçılar Hayko Cepkin ve Ferman Toprak'ın şahitliklerinde hayatlarını birleştirdi.

Çiftlerin nikahlarını kıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, organizasyon fikrinin radyocu Afrikalı Ali’ye ait olduğunu ifade ederek, "Çok anlamlı ve özel bir nikah merasimindeyiz. Sayın Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürümüz onlar da ev sahibi, bu projenin bir başka önemli ortakları. Huzurlarınızda başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, bu aziz toprakların fertleri olarak gerçekten teşekkür ediyoruz. Onlar bu sürecin kahramanları." dedi.

"Sağlık Çalışanları ile El Ele" adıyla düzenlenen etkinlikte çiftlerin, nikah, kokteyl, gelinlik, damatlık, kına gecesi, saç, makyaj, ulaşım, balayı, boğaz turu, fotoğraf, ses, ışık/orkestra organizasyonunun tamamı özel sektör firmalarınca karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti
Dünya

Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti

Stratejist Erkan Trükten The Economist'in 'Sıradaki felaket' kapağında yer alan bir detayı gündeme getirdi.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı