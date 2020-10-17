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Aktüel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 837 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 837 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:00:34 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 837 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 837 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bin 998'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 62 bin 212 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 432 bin 681'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 524 bin 595 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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