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Aktüel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 08:29:45 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü
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