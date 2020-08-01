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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-01 09:31:24 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi hayatını kaybetti
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