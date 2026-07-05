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Dünya Bakan müjdeyi verdi: 48 saatte trenle tüm Türkiye!
Dünya

Bakan müjdeyi verdi: 48 saatte trenle tüm Türkiye!

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Bakan müjdeyi verdi: 48 saatte trenle tüm Türkiye!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028'e kadar hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028'e kadar hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu yatırımlarına ilişkin hedefleri açıklayarak, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının 11'den 27'ye yükseltileceğini bildirdi.

AA'ya değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının yalnızca fiziki projeler olmadığını, aynı zamanda üretim, ihracat, istihdam ve bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik adımlar olduğunu belirtti.

Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanına 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yollar, otoyollar, yüksek hızlı tren hatları, limanlar, havalimanları ve lojistik merkezlerle güçlendirildiğini söyledi.

Demir yollarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin 9 kilometreye ulaştığını kaydetti.

 

Yeni hatların yanı sıra mevcut 11 bin kilometrelik demir yolu ağının da modernize edildiğini belirten Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ile Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projelerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ile Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısının güçlendirileceğini söyleyen Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek yeni demir yolu hattı için de bu yıl inşaat çalışmalarının başlamasının planlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 2028 yılına kadar iltisak hattı uzunluğunun 608 kilometreye, lojistik merkez sayısının ise 25'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, demir yolu ağının 2028'de 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaşacağını söyledi.

Halen 4 bin 164 kilometrelik demir yolu hattında yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Uraloğlu, "2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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