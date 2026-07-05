Sisi'den 'israil' açıklaması! Şart koştu

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, adil ve kapsamlı bir barış sağlanmadan soykırımcı israil ile halk nezdinde normalleşmenin mümkün olmadığını söyledi.

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesinin tek yolunun adil ve kapsamlı bir barış olduğunu belirterek, "İşgali sona erdirecek, zulüm ve saldırıları bitirecek, hak sahiplerine haklarını iade edecek ve herkes için güvenliği sağlayacak adil bir barış olmadan kalıcı barış da, gerçek istikrar da, halk nezdinde normalleşme de mümkün değildir." dedi.

Mısır'ın 1979 yılında soykırımcı israil ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olduğunu hatırlatan Sisi, Kahire'nin Filistin meselesinin uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda, sınırları belirlenmiş ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözüme kavuşmasını savunduğunu söyledi.

Sisi, adil bir barışın bölge halkları için yeni bir istikrar, iş birliği ve refah döneminin kapısını aralayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, Gazze'deki savaşın durdurulmasına yönelik anlaşma ile Washington ve Tahran arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakata katkı sağladığını söyledi.

Sisi, konuşmasında Mısır'ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı krizleri de değerlendirdi.

2011-2014 dönemindeki olaylar, terörle mücadele, COVID-19 salgını, Ukrayna savaşı, Gazze'deki çatışmalar ve İran'la bağlantılı gelişmelerin ülke ekonomisi üzerinde ağır yük oluşturduğunu belirtti.

Sisi, özellikle Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı gelirlerinin 10 milyar dolardan fazla azaldığını söyledi.