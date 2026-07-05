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Spor
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Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması

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Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını duyurdu.

#1
Foto - Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması

Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ile ilgili bir duyuru yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

#2
Foto - Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması

"Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.

#3
Foto - Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması

Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir."

#4
Foto - Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması

Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.

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