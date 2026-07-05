Fıtık ameliyatı olmuştu! Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını duyurdu.
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Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ile ilgili bir duyuru yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.
Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir."
Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.
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