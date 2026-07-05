Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinde yapılan stratejik seyir füzesi ve elektronik harp sistemleri dahil çeşitli silah testlerini izledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinde yapılan stratejik seyir füzesi ve elektronik harp sistemleri dahil çeşitli silah testlerini izledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Kang Kon adlı destroyerdeki silahların testlerini denetledi.
Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik seyir füzesinin yanı sıra topçuların ateşlendiğini, elektronik harp sistemlerinin ve hedef tespitiyle bilgi işleme kabiliyetlerinin değerlendirildiği testlerin ardından Kim, 5 bin tonluk destroyerin denemelerinin tamamlanması ve iki ay içinde Kuzey Kore donanmasında aktif göreve alınması talimatını verdi.
Kim, ülkenin caydırıcılık kapasitesi ile muharebe kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.
Söz konusu testler, destroyerde bulunan çeşitli silah sistemlerinin muharebe koşullarında kullanılabilirliğini incelemek ve doğrulamak amacıyla yapıldı.
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