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Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!

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AA Giriş Tarihi:

Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinde yapılan stratejik seyir füzesi ve elektronik harp sistemleri dahil çeşitli silah testlerini izledi.

#1
Foto - Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Kang Kon adlı destroyerdeki silahların testlerini denetledi.

#2
Foto - Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik seyir füzesinin yanı sıra topçuların ateşlendiğini, elektronik harp sistemlerinin ve hedef tespitiyle bilgi işleme kabiliyetlerinin değerlendirildiği testlerin ardından Kim, 5 bin tonluk destroyerin denemelerinin tamamlanması ve iki ay içinde Kuzey Kore donanmasında aktif göreve alınması talimatını verdi.

#3
Foto - Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!

Kim, ülkenin caydırıcılık kapasitesi ile muharebe kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

#4
Foto - Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj gibi gösteri! Kim Jong-un yerinde izledi!

Söz konusu testler, destroyerde bulunan çeşitli silah sistemlerinin muharebe koşullarında kullanılabilirliğini incelemek ve doğrulamak amacıyla yapıldı.

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