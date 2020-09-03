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Aktüel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 08:16:35 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi hayatını kaybetti.
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