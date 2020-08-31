  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kovid-19 nedeniyle ertelenen Maccabi Haifa-Zeljeznicar maçı 9 Eylül'de oynanacak
Spor

Kovid-19 nedeniyle ertelenen Maccabi Haifa-Zeljeznicar maçı 9 Eylül'de oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:00:39 -
Kovid-19 nedeniyle ertelenen Maccabi Haifa-Zeljeznicar maçı 9 Eylül'de oynanacak

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımının UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile oynayacağı ve daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maç 9 Eylül'de İsrail'de oynanacak.

UEFA, Zeljeznicar'ın bazı oyuncularında Kovid-19 çıkması sonucu İsrail Sağlık Bakanlığının kararı ile ertelenen maçın yeniden İsrail'de oynanmasına karar verirken, Bosna Hersek temsilcisinin bu konudaki itirazını da reddetti.

Zeljeznicar ile Maccabi Haifa arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanması gereken maç, İsrail'de yapılan testler sonucu Bosna Hersek temsilcisinin 4 futbolcusu ve bir antrenöründe Kovid-19 çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bosna Hersek'e dönen mavi-beyazlı takımın tüm futbolcuları ve teknik heyeti halen evlerinde karantinada bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı