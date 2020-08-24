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Aktüel Kovid-19 nedeniyle Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:52:28 -
Kovid-19 nedeniyle Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediyesindeki bazı çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla belediyeye girişlere kısıtlama getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yapılan testlerin, bazı çalışanlarda pozitif çıktığı belirtildi.

Çalışanlar ve vatandaşların sağlığı için belediyeye girişlere kısıtlama getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek belirtiyoruz ki belediyemizdeki bazı personellerimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için acil durum ve zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere kısıtlama getirilmiştir. Anlayışınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz."

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