  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk"

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ve Kovid-19'u yenen Sevgi Uzer: - "Maske taktığımız ve hijyene dikkat ettiğimiz halde bize bulaşıyorsa kesinlikle herkese gelebilir" - "Derin derin nefes alamıyorsunuz. Yarım nefes şeklinde gidiyor. O nefes size yetmiyor. Nefes alırken göğüs kafesinizin acıdığını hissediyorsunuz. İnsana kötü hissettiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:01:28 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ve yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Sevgi Uzer, "Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk. Maske taktığımız ve hijyene dikkat ettiğimiz halde bize bulaşıyorsa kesinlikle herkese gelebilir." dedi.

Bir kamu kurumunda çalışan Sevgi Uzer, 1 ay önce yakalandığı Kovid-19'u 20 günden fazla evde karantinada kaldıktan sonra atlatarak yeniden işine başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sevgi Uzer, AA muhabirine, Kovid-19 hastalığının kendisine iş yerinden bulaştığını söyledi.

İş yerinde maske takmaya özen gösterdiklerini dile getiren Uzer, "Bende bademcik şişmesi oldu. Buna bağlı olarak ateşlenme yaşadım. Daha sonra test yapıldı, pozitif çıktı. Karantina sürecimiz başladı." diye konuştu.

Başlarda normal nezle gibi olduğunu ancak ikinci günden sonra ciddi eklem ağrıları yaşadığını anlatan Uzer, "Tarifi yok gibi aslında. El ve ayak bileğimde şiddetli ağrılar, baş dönmesi ve mide ağrısı oldu. Çok yorgunluk ve uyuma hissi vardı. Hiçbir şeyden tat alamadım. Yediklerimizden bir şey anlamadık. Yorgunluk ve halsizlik epey devam etti." ifadelerini kullandı.

Uzer, bu dönemde, "Acaba sonu ne olur?" diye düşündüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nefesimin yetmediğini hissettim. Konuşurken öksürükler başladı. Derin derin nefes alamıyorsunuz. Yarım nefes şeklinde gidiyor. O nefes size yetmiyor. Nefes alırken göğüs kafesinizin acıdığını hissediyorsunuz. İnsana kötü hissettiriyor. En çok ona üzüldüm. Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk. Maske taktığımız ve hijyene dikkat ettiğimiz halde bize bulaşıyorsa kesinlikle herkese gelebilir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı
Dünya

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı

Türkiye'de yapılan tarihi diziler hakkında analizde bulunan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu dizilerin yumuşak savaş taktiği olduğunu be..
Aliyev ile görüşen Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Aliyev ile görüşen Erdoğan müjdeyi verdi

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ..
Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi
Gündem

Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi

Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay