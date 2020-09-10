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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dört gün boyunca yüksek ateş beni çok zorladı"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dört gün boyunca yüksek ateş beni çok zorladı"

Başkentte bir kamu kurumunda mühendislik yapan 29 yaşındaki Ömer Bulut, yakın zamanda eşi ve bir yaşındaki oğluyla atlattığı koronavirüs sürecini anlattı: - "Dört gün boyunca yüksek ateş beni çok zorladı. Yoğun öksürük ve şiddetli bel ağrıları şikayetlerim sürekli artarak devam ediyordu" - "Hastalığı hafif atlatan gruptan sayılmama rağmen çok zorlandım. Orta ve ağır derecede olanların durumunu düşünmek bile istemiyorum" - "Dışardaki ihtiyaçlarımızı kardeşim karşılıyordu. Kardeşimle sadece kapıdan belirli bir mesafeden görüşmek ve sevdiklerimden mesafe olarak yakın olmama rağmen uzak olmak kalmak gerçekten çok zordu"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:05:09 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dört gün boyunca yüksek ateş beni çok zorladı"

ANKARA (AA) - FIRAT TAŞDEMİR - Ankara'da yaşayan bilgisayar mühendisi Ömer Bulut, yakın zamanda eşi ve bir yaşındaki oğluyla birlikte yakalandığı koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

Başkentte bir kamu kurumunda çalışan 29 yaşındaki Ömer Bulut, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Virüsün kendisine bebek olduğu için maske takamayan oğlundan bulaştığını söyleyen Bulut, hastalığın en çok belirtisinin gece boyunca titreme, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı olduğunu belirtti.

Fiziksel açıdan virüsten çok etkilendiğini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Dört gün boyunca yüksek ateş beni çok zorladı. Yoğun öksürük ve şiddetli bel ağrıları şikayetlerim sürekli artarak devam ediyordu. Hastalık sürecini aşırı yorgun ve halsiz geçirmek zorluğu birkaç kat daha artırıyor. Normalde rahatlıkla yaptığım işleri yaparken vücut performansımın yarı yarıya düştüğünü hissediyordum. Hemen kalp atışlarım hızlanıyor, nefesim tükeniyordu. Bu durumlar iki haftadan fazla sürdü. Hastalığı hafif atlatan gruptan sayılmama rağmen çok zorlandım. Orta ve ağır derecede olanların durumunu düşünmek bile istemiyorum."

İzolasyon sürecinin psikolojik açıdan kendisini olumsuz yansıdığını vurgulayan Bulut, "Evdeydik ve hiçbir yere çıkmıyorduk. Hastalığın nasıl seyrettiğini bilmiyorduk, bu bizi çok endişelendiriyordu. Dışardaki ihtiyaçlarımızı kardeşim karşılıyordu. Kardeşimle sadece kapıdan belirli bir mesafeden görüşmek ve sevdiklerimden mesafe olarak yakın olmama rağmen uzak olmak kalmak gerçekten çok zordu." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların salgını ciddiye almaları gerektiğinin altını çizen Bulut, "Hastalığı hafif geçirenler bile ciddi fiziksel ve zihinsel sıkıntılara maruz kalıyor. Maske takmamak, virüsten korkmadığınızı değil, başka insanları tehlikeye atmaktan çekinmediğinizi gösterir. İki yaş altı bebekleri korumanın tek yolu herkesin maske takması, sosyal mesafeye dikkat etmesidir. Benim oğlum iki yaş altı olduğu maske takamıyordu. Bu yüzden dikkat etmeyen birisi virüse oğluma bulaştırdı. Ondan da bize bulaştı. İnsanlar kendilerini düşünmüyorsa bari bebekleri ve yaşlıları düşünsünler." değerlendirmesinde bulundu.

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