KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Daha kötüsü olacak, yoğun bakım süreci başlayacak diye çok korktum"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Hastaneye gelen bir hastanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Şirinyaşar'a yapılan test de pozitif çıktı.

Bunun üzerine tedavi altına alınan Şirinyaşar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü.

Tedavisi tamamlanıp iyileşen Şirinyaşar, tekrar işine döndü.

Özlem Şirinyaşar, AA muhabirine, hastaneye ilaç yazdırmak için gelen bir hastada Kovid-19'a rastlandığını söyledi.

Bunun üzerine hastane yönetiminin hastanın kiminle temas kurduğunu araştırdığını belirten Şirinyaşar, "Güvenlik kamera kayıtlarında hastanın hapşırdığını görüyorlar. En yakınında olan benim. Hastane yönetimi bana telefonla ulaştı. Belirti olup olmadığını sordular. Bende 3 gündür süren kuru öksürük vardı. Maskeden oldu diye düşünüyordum. Test yapıldı, sonuç pozitif çıktı. Sonraki testim de pozitif çıkınca hastaneye yatırıldım. Dikkat sayesinde bulaştırıcılık olmadı, ne eşime ne çocuklarıma. Hissedilenler anlatılır gibi şeyler değil." dedi.

Hastalık sırasında kötü şeyler de düşünüldüğünü dile getiren Şirinyaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Motivasyon çok önemli. Ben hiç yalnız kalmadım. Beraber çalıştığım insanlar, onların desteği, ailem, eşimin desteği sayesinde erken sürede atlattım. Kesinlikle sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Gerekirse eldivenlerimiz olacak elimizde. Bunu söylemek ayrı, yaşamak ayrı şey. Yaşamadan bunların tedbirini almak zorundayız. Ciddi bir şey. Çok korktum, devam edecek mi, daha kötüsü olacak mı, yoğun bakım süreci başlayacak mı diye ama umudumu hiç kaybetmedim. Bu azim diri tuttu beni."

Şirinyaşar, hastalığı atlatıp yeniden işe başladığında mesleğe yeni başlamış gibi hissettiğini vurgulayarak, "15 yıl çalışmadım, o gün işe başlamışım gibiydi. Hastalığı yaşayıp birden bire karşı taraftayken hasta moduna düşüyorsun. O hastalığı yaşayıp dönmek, daha farklı bir durum." ifadelerini kullandı.