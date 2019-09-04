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Kovanları çalarken arıların soktuğu kişi öldü

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği ileri sürülen kovandaki arıların sokması sonucu rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:43
Kovanları çalarken arıların soktuğu kişi öldü

Adana'da çalmak istediği sırada devirdiği iddia edilen kovandaki arıların sokması sonucunda rahatsızlanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Eyyüp D. (28) ve iki arkadaşı, Yumurtalık ilçesi Keltepe Mahallesi'ndeki arazide bulunan arı kovanlarını çalmak istedi.

Kovanlardan birini yanlışlıkla deviren Eyyüp D'yi çok sayıda arı soktu. Olay yerinden kaçan zanlı, bir süre sonra rahatsızlandı.

Arkadaşları tarafından kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen Eyyüp D, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kovanların sahibi İbrahim Güvercin'in şikayetçi olması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:43
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Adana
  3. Yumurtalık ilçesi Keltepe Mahallesi
  4. arı
  5. arı kovanı

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