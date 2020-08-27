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Aktüel "Kovan" filmi ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak
Aktüel

"Kovan" filmi ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:32:06 -
"Kovan" filmi ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi, ekimde İsviçre'de gerçekleşecek Zurich Film Festivali'nde gösterilecek.

Eylem Kaftan'ın yönettiği, başrollerinde Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu'nun oynadığı yapım, İsviçre'nin prestijli film festivalleri Locarno, Visions du Reel, Fribourg, Bale ve Neuchatel tarafından seçilen filmler arasında yer alarak "Covid-19 Dayanışması" seçkisinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen Eylem Kaftan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT ortak yapımı filmin, Fribourg Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasında olduğunu ancak tüm dünyada yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle festivalin iptal olduğunu aktardı.

16. Zurich Film Festivali'nin 24 Eylül'de başlayacağına işaret eden Kaftan, pandemi nedeniyle iptal edilen festivallerde yarışan filmlerden oluşan seçkinin ayrı bir bölümde yarışacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Fribourg Film Festivali direktörü Thierry Jobin Kovan'ı seçti. Jobin haberi bana verdiğinde çok mutlu oldum. Bana 'Bir film seçme hakkım vardı. Ben aşık olduğum filmi seçtim.' dedi. Biz de tüm hayatımızı sarsan salgının kontrol altına alındığı İsviçre’de, filmlerin tekrar izleyiciyle buluşmasının sembolü olarak, bu seçkide yer almaktan büyük gurur duyduk. Zurich Film Festivali, Avrupa'nın umut vaaden yönetmenleriyle en başarılı yönetmenlerinin buluştuğu bir festival olmasının yanı sıra önemli sinema eleştirmenleri için de bir çekim merkezi. Ekimde İsviçre izleyicisiyle buluşacağımız için çok mutluyuz."

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