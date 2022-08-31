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Yerel Kovalamacayla durdurulan şüphelinin köpeği polise saldırı!
Yerel

Kovalamacayla durdurulan şüphelinin köpeği polise saldırı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin otomobilinde bulunan yasaklı ırk köpeğin saldırdığı polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 16:19:00 -
Kovalamacayla durdurulan şüphelinin köpeği polise saldırı!

Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 20 AH 990 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına uymayarak İkinci Ticari Yol'a doğru kaçmaya başladı.

Aynı yol üzerinde durdurulan otomobile giden trafik polisi Selim Öztürk, sürücüden ehliyetini istedi. Bu sırada, otomobilde bulunan ve yasaklı ırk olarak belirlenen "Dogo Argentino" cinsi köpek, Öztürk'e saldırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan polis memuru, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin ısırdığı sağ kolundan yaralanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görevli polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ve 2.86 promil alkollü olduğu belirlenen A.T'nin (41), alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 5 kez el konduğu, olay sırasında da ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Sürücünün 6. kez alkollü araç sürerken yakalanması nedeniyle ehliyetine el koyma süresi 2034 yılına uzatıldı.

Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen köpek barınağa teslim edildi.

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