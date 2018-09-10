0553 313 94 23

Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı

Avrupa'da katıldığı konferanslarda Türkiye'yi kötülediği halde İzmir'e tatile gelen PKK/KCK derneklerinde yönetici H.Y, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:19
Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernek yöneticilerinden olduğu iddiasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanında yakalanan H.Y'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

İstihbarat kaynaklarınca, Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini rahatça sürdürebilmek için 2002 yılında Türk vatandaşlığından kendi isteğiyle çıktığı tespit edilen H.Y'nin, bu tarihten sonra Avusturya vatandaşı olarak katıldığı konferanslarda Türkiye'yi kötü göstermek, zor durumda bırakmak için algı oluşturduğu saptandı.

H.Y'nin, Avrupa'nın değişik kentlerinde Türkiye aleyhine organize edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ve örgütün sözde bayraklarının yer aldığı miting ve yürüyüşleri de organize ettiği iddia edildi.

PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirlenen dernekte yönetici olduğu ileri sürülen H.Y'nin, sivil toplum kuruluşu faaliyeti olarak gösterilen konferanslarında Türkiye aleyhine konuşmalar da yaptığı öne sürüldü.

H.Y'nin katıldığı yürüyüş ve konferansların fotoğraf ve videoları da güvenlik güçlerince incelemeye alındı.

KÖTÜLEDİĞİ ÜLKEYE TATİLE GELMİŞ

Bu arada, Avrupa'da Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü iddia edilen H.Y'nin İzmir'in Aliağa ilçesine gelerek akrabalarının yanında tatil yaptığı ortaya çıktı.

H.Y'nin tatil için geldiği İzmir'de akrabalarıyla vakit geçirdiği, denize gittiği ve eğlencelere katıldığı belirlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen H.Y, MİT ve polisin önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlediği ortak operasyonla yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:19
  1. İzmir
  2. mit
  3. mit operasyon

YORUM YAZ

  • MuhammedMuhammed37 dk önce
    Ben asla tatile geldigine inanmiyorum.... Istihbaratin bir bildigi vardir.... cok sükür artik demek istihbaratimiz teröristleri yurtdisinda da takip ediyor.... FETÖ nün adamlari belkide engelliyordu herseyi.... Allah vatan icin ciddi ciddi calisanlarin yardimcisi olsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de Meclis’te
  1. Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de..
  2. Burs veren vakıflar 2018
  3. Kripto paralar eriyor!
  4. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent..
  5. Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!
  6. Somali'de bombalı saldırı! Belediye..
  7. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
  8. Adana polisi, 'abart egzoz'a savaş..
  9. Fransa'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda..
  10. Olumsuz hava balık fiyatlarına yansıdı
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya..
  12. Menajeri duyurdu! 'İki ciddi teklif..
  13. Ali Koç'un Cocu kararı!
  14. Türkiye'de mevsimin ilk karı yağdı!..
  15. Korkunç ölüm! Tren ikiye böldü...
  16. Erdem Gül Cumhuriyet'ten kovuldu! 2..
  17. Fenerbahçe'nin borcu ortaya çıktı!..
  18. 800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten..
  19. ABD'deki Müslümanlar Trump'a karşı..
  20. Yıldırım: Geçmişini bilmeyenin..
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
ABD'den almaktan vazgeçtiler!
ABD'den almaktan vazgeçtiler!
Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

Günün Karikatürü

09 Eylül 2018
Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek