  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti! Belden aşağısı yanık halde bulundu

Adana'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evde yalnız yaşayan adamı ölü halde buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 07:55:00 -
Kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti! Belden aşağısı yanık halde bulundu

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatih Baykam'ın evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Belden aşağısı yanık halde bulundu

Olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları kontrollerde Fatih Baykam'ın öldüğünü belirledi.

Belden aşağı kısmının kısmen yandığı tespit edilen Baykam'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı