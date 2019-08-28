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Kötü koku gelen ağaçlık alandan cansız beden çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:41
Kötü koku gelen ağaçlık alandan cansız beden çıktı

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı. Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü.

GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. 

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, “Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi. 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:41
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