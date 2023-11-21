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Yaşam Kötü havanın etkisiyle hamsinin fiyatı fırladı!
Yaşam

Kötü havanın etkisiyle hamsinin fiyatı fırladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 16:03:00 -
Kötü havanın etkisiyle hamsinin fiyatı fırladı!

Sinop’ta 2 gündür devam eden kötü hava şartları, balıkçılığı olumsuz etkiledi. Balıkçılar 2 gündür denize çıkamadı. Hamsinin kilo fiyatı 35 liradan 60 liraya yükseldi.

Sinop’ta 2 gündür devam eden kötü hava şartları, balıkçılığı olumsuz etkiledi. Balıkçılar 2 gündür denize çıkamadı. Hamsinin kilo fiyatı 35 liradan 60 liraya yükseldi.
Sinop’ta önceki gün çıkan fırtına, balıkçı gemilerinin denize çıkamamasına neden oldu. Limanda mahsur kalan gemiler balık avına çıkamadı. Balık avının olmaması fiyatların yeniden yükselmesini sağladı. Geçen günlerde kilosu 35 liradan satılan hamsinin fiyatı 60 liraya kadar çıktı. Hamsi fiyatının yükselmesi, balık satışlarını da olumsuz etkiledi. Balık tezgahlarındaki yoğunluk kayboldu.


Balık satıcısı İsmail Değer, tezgahlarının boş olduğuna dikkat çekerek, “2 gündür kötü bir hava var. Tezgahlar boş. Bütün tekneler Sinop limanında bekliyor. 2 gündür denize çıkamadılar. Biz de dışarıdan gelen balıklar ile satış yapıyoruz. Havanın iyileşmesini ve teknelerin denize çıkarak balık tutmalarını bekliyoruz” dedi.
Tezgahlarda yer alan diğer balıklardan mezgit 80 TL, torik 559 TL, çipura 170 TL’den satışa sunuldu.

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