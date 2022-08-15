Kötü haberin ardından araç sahiplerine müjde! İptal edildi
Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda yapılan 1,26 TL'lik zammın geri çekildiği bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklik yaşanıyor.
Vatandaşları sevindirecek haber!
NTV'nin haberine göre; salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik zam yapılmıştı. Yapılan son açıklamayla beraber uluslararası petrol fiyatlarının değişmesi ile motorine yapılan zammın geri çekildiği bildirildi.
Bildirilen güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satışta...
Brent petrolün varili ise uluslararası piyasalarda 96,87 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 100,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,15 dolar seviyesinde kapattı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 96,87 dolar oldu.