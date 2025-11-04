Kötü haber geldi, dev marka iflas etti: Borç yükü arttı, market devi çöktü... Resmen iflas etti

ABD merkezli sağlıklı sos markası True Made Foods, 10 yıllık faaliyetinin ardından iflas koruma başvurusu yaptı. Heinz ketçaplarının sağlıklı alternatiflerini sunduğunu söyleyen marka, ürünlerini yıllarca Walmart, Whole Foods, Sprouts ve The Fresh Market gibi büyük zincirlerde tüketiciyle buluşturmuştu.

2015 yılında Virginia’da kurulan True Made Foods, meyve ve sebzelerle doğal olarak tatlandırılmış ketçap, hardal, barbekü sosu ve acı sos gibi ürünleriyle dikkat çekmişti. Şirket, kuruluşundan bu yana 6,9 milyon dolardan fazla yatırım toplamış ve 2020’deki pandemi öncesinde 5 binden fazla mağazada ürünlerini satışa sunmuştu.