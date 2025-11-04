  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dışişleri’nden sert tepki! “Taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz”

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?

EGM'den 'Koruyucu eldiven' açıklaması! Artık zorunlu olacak

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor
Dünya Kötü haber geldi, dev marka iflas etti: Borç yükü arttı, çöktü... Resmen iflas etti
Dünya

Kötü haber geldi, dev marka iflas etti: Borç yükü arttı, çöktü... Resmen iflas etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kötü haber geldi, dev marka iflas etti: Borç yükü arttı, çöktü... Resmen iflas etti

ABD merkezli sağlıklı sos markası devinin bir numaralı rakibi olarak görülen son ürünleri üreticisinden kötü haber geldi. Market marka borç yükü altından kalkamadı, resmen iflas etti.

ABD merkezli sağlıklı sos markası True Made Foods, 10 yıllık faaliyetinin ardından iflas koruma başvurusu yaptı. Heinz ketçaplarının sağlıklı alternatiflerini sunduğunu söyleyen marka, ürünlerini yıllarca Walmart, Whole Foods, Sprouts ve The Fresh Market gibi büyük zincirlerde tüketiciyle buluşturmuştu.

2015 yılında Virginia’da kurulan True Made Foods, meyve ve sebzelerle doğal olarak tatlandırılmış ketçap, hardal, barbekü sosu ve acı sos gibi ürünleriyle dikkat çekmişti. Şirket, kuruluşundan bu yana 6,9 milyon dolardan fazla yatırım toplamış ve 2020’deki pandemi öncesinde 5 binden fazla mağazada ürünlerini satışa sunmuştu.

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı
Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Dünya

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23