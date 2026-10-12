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Spor Kötü gidişat sonrası bileti kesildi! Samsunspor’da Thorsten Fink dönemi resmen bitti
Spor

Kötü gidişat sonrası bileti kesildi! Samsunspor’da Thorsten Fink dönemi resmen bitti

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kötü gidişat sonrası bileti kesildi! Samsunspor’da Thorsten Fink dönemi resmen bitti

Süper Lig'de bu sezona kötü başlayan Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, üst üste 5 mağlubiyet alan Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Samsunspor'un başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Fink, bu sezon ligde beklentilerin altında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 5 maçını kaybeden Samsunspor, ligde son sıralara geriledi.

Yaşanan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimi ile 58 yaşındaki Thorsten Fink karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Teknik Direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

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