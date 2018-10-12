Kotku Hocaefendi yâd edildi

Levent Sonat Ülkemizde İslami fikriyatın ve yaşantının yeniden canlanmasında büyük bir rol oynayan Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi, doğumunun 125. yılında özel bir programla yâd edildi. İskenderpaşa Camii’nde akşam namazını müteakiben Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi çeşitli yönleriyle anlatıldı.

İlim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi ise doğumlarının 83. yılında, Hicri 13 Safer 1440, Miladi 22 Ekim Pazartesi günü özel bir program ve hatim dualarıyla yâd edilecek.