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Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz

Ömrünü İslam hakikatlerinin inceliğine adayan, İslami fikriyatın ve yaşantının yeniden canlanmasında büyük bir rol oynayan ve yüz binleri etkileyen Mehmet Zahid Kotku hazretlerini ebediyete irtihalinin 38. yıldönümünde rahmet ve dualarla anıyoruz.

13 Kasım 2018 Salı 11:45
Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz

Sebahattin Ayan  İstanbul

Ülkemizde İslami fikriyatın ve yaşantının yeniden canlanmasında büyük bir rol oynayan Mehmed Zahid Kotku hazretlerini dar-ül bekaya göç edişinin 38. yıldönümünde dualarla anıyoruz. Büyük bir mutasavvıf ve gönül ehli olan Kotku hazretleri, İslami mücadelenin siyasi sahada da sürmesinde manevi bir rol almıştı.

Yüz binleri etkiledi

Ömrünü İslam hakikatlerinin inceliğine adayan ve bu uğurda karşılaştığı zorluklara rağmen hak bildiği yolda geri durmayan Mehmed Zahid Kodku hazretleri, ebedi alemi geçişinin üzerinden 38 koca yıl geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor. Müslümanların siyaset sahnesine çıkmasında büyük pay sahibi olan Kotku Hoca, döneminin birçok önemli ismi üzerinde derin izler bıraktı. Vatana ve millete olan coşkun sevgisiyle de tanınan Kotku Hoca, kitleleri de kendine hayran etti. 13 Kasım 1980’de ruhunu Rahman’a teslim eden Kotku Hoca, yüz binlerce seveninin omuzlarında Süleymaniye Camii avlusundaki ebedi istirahatgahına defnedildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:45
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