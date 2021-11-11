Kotil açıkladı: Dünyadaki ilk beş ülkeden biri Türkiye olacak

Temel Kotil, üzerinde çalıştıkları uçağın F16'lardan kıyaslanmayacak kadar üstün olduğunu, üzerindeki mühimmatın gövdenin içinde olmasından dolayı radarlara görünmeyeceğini belirtirken uçağın ABD'nin dünyada hiçbir ülkeye satmadığı F35'in de üstünde olan F22'ye yakın teknik özelliklere sahip olacağını söyledi.

Dünyadaki ilk beş ülkeden biri Türkiye olacak

Kotil üzerinde çalıştıkları uçağın bir benzerini Çin, Rusya ve ABD ile Japonya'nın yaptığını, Türkiye'nin de 2022'de uçağı hangardan çıkarması halinde de bu alanda ilk 5 ülke arasına gireceğine dikkat çekti.

Milli muharip uçaktaki yazılım altyapısı

Uçağın hangardan çıktıktan sonra havacılıktaki kural gereği 2 yıl yer, 3 yıl da hava testlerinin süreceğini ve ondan sonra seri üretimine geçeceğini anlatan Kotil, 2028'den itibaren de uçağa takılacak yerli uçak motorunun da üretimine başlayacaklarını söyledi. Uçağın Milli Muharip Uçak olması dolayısı ile bilgisayarlarını TÜBİTAK Bilgem yaptığını anlatan Kotil " ASELSAN'la radar, pilotun kaskı hiçbir ülke Türkiye'ye vermez, ASELSAN yapıyor. Proje 5 milyon satırlık yazılımla gerçekleşiyor. Pilot bir küre içinde tüm dünyayı görüyor. bir ihbar geldiğinde radarlar görmeden hedefi vurması demek. Bu F-35 gibi uçakların teknolojini çok geride bırakan bir sistem. İlk uçuş yapılsa bile işimiz bitmeyecek. " dedi.