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Ekonomi KOSTÜ, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

KOSTÜ, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) belirtilen birimlerine ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 13:45:00 -
KOSTÜ, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre duyurulan kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak adaylar hariç “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8 nci maddesi yedinci fıkrası (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde geçen koşullardan herhangi birini sağlamış olmaları gerekmekiyor.

Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan Pazartesi Günü Mesai Bitimi,

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi: 14.04.2021

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Tarihi: 16.04.2021

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Açıklama Tarihi: 19.04.2021

Araştırma Görevlisi Giriş Sınav Yeri: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/Kocaeli, Başvuru Adresi: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/Kocaeli,

www.kocaelisaglik.edu.tr

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