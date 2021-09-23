KOSTÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ adresine 08.10.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

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