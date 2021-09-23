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Ekonomi KOSTÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

KOSTÜ öğretim üyesi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 13:42:00 -
KOSTÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ adresine 08.10.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

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