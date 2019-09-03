Köstebek 172 kilometre keşif yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, şehirlerin damarları olarak nitelendirilen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kontrolünü ‘köstebek’ olarak bilinen kameralı robotla yapıyor.

45 santimetre uzunluğa, 15 santim genişliğe sahip iki yönünde de kamerası olan köstebek lakaplı robot, Muğla genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kontrol ederek arızayı ekiplere yönlendiriyor.

151 bin 603 metre uzunluğunda hatta keşif yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada insan vücudundaki damarların önemi kadar; kanalizasyon, yağmur ve içmesuyu hatlarının da şehirler için çok önemli olduğu vurgulanarak, “MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün araç filosunda bulunan kanal görüntüleme aracımız ile hatlardaki tıkanıklık, sızma ve taşma gibi arızaların kesin ve noktasal olarak tespitini yapıyoruz. Bu aracımız yapmış olduğu görüntülemeler ile bugüne kadar 268 arızayı tespit ederek müdahalede bulunulmasını sağladı. Ayrıca aracımız bugüne kadar yağmur ve kanalizasyon hatlarında toplam 172 bin 957 metre hat üzerinde de keşif yaptı.” ifadeleri kullanıldı.

“Üst yapıyı bozmaya gerek kalmıyor”

Hatlardaki arızalar nedeniyle üst yapıların boz-yap haline gelmemesi için artık bu araçla deneme yanılmaya son verildiği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Aracımız periyodik olarak il genelindeki hatlarda inceleme sırasında veya ihbardan dolayı arızalı olabileceği güzergahta keşif yapıyor. Keşfin ardından arızalı yer noktasal olarak tespit ediliyor. Bu sayede boz-yap işlemi yapılmıyor. Ayrıca kontrol esnasında hattın taş, bez parçası veya evsel atıklardan dolayı tıkanan yerler de ise kazı çalışması yapılmadan kanal temizleme aracı ile arıza gideriliyor”