Kostas Mitroglou: Bu aptallık!
Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılılardaki sözleşmesinin feshedileceğine dair çıkan haberlere tepki gösterdi.23 Nisan 2019 Salı 23:44
Kostas Mitroglou, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin feshedileceğine yönelik çıkan haberlere sert yanıt verdi.
Kostas Mitroglou, sezon sonunda Galatasaray ile yollarının ayrılacağı, sözleşmesinin feshedilebileceği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve "Geri döneceğime dair medyada çıkan aptallıklara inanmayın. Ben, takım arkadaşlarım ve taraftarlar sadece Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna odaklandık!'' ifadelerini kullandı.
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