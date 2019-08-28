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Kosova’nın Mamuşa beldesine, tarımda üretim desteği

Kosova’nın yüzde 100 Türk beldesi olan Mamuşa’da yaşayan üreticilere, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından sera teknolojisi ve alternatif ürünlerin üretimi konusunda teknik destek verilmeye başlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
Kosova’nın Mamuşa beldesine, tarımda üretim desteği

Kosova’nın yüzde 100 Türk beldesi olan Mamuşa’da yaşayan üreticilere, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından sera teknolojisi ve alternatif ürünlerin üretimi konusunda teknik destek verilmeye başlandı. ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, “Üniversitemizin hizmetini gönül coğrafyalarımıza taşıyoruz” dedi.


ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, beraberindeki İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve UBAV (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Vakfı) Başkanı Ergin Kala ile birlikte Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’i makamında ziyaret ettiler.


Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’in başkan ofisinde gerçekleşen görüşmede, Mamuşa tarımı ve tarımcısı konusunda görüşmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.


Görüşmelerde, Mamuşa Belediyesi ile üniversiteler arasında ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan yüzde 100 Türk olan belde tarımcısının eğitimi ele alındı.


Diler: “Üniversitemizin hizmetini gönül coğrafyalarımıza taşıyoruz”


ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Kosova`da yüzde 100 Türk beldesi Mamuşa Belediyesini ziyaret ettik. Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ile bizden biri Türk beldesine tarıma dayalı eğitim ve benzeri çalışmalar için görüştük. Üniversitemizin hizmetini gönül coğrafyalarımıza taşıyoruz. Bu kapsamda Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökhan Aydın yerinde incelemeler ile Mamuşa’da sera teknolojisi ve alternatif ürünlerin üretimi konusunda teknik destek vermeye başladı” dedi.


ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler ve İDÜ Rektörü Tunçsiper, güzel karşılamalarından dolayı Başkan Krasniç’e teşekkürlerini ilettiler. Başkan Krasniç, “Bu anlamlı ziyaretten ve işbirliklerinden dolayı Rektör Hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaret karşılıklı plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
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