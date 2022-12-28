Kosova’dan NATO’ya: Sırp barikatını kaldırın

Kosovalı Sırplar tarafından kurulan barikatlarla yolların kapatıldığını belirten Kurti, “90’lı yıllarda Bosna ve Hırvatistan’da barikat kurarken yaptıkları hataları tekrarlamaktan başka bir şey bilmiyorlar. Yani bir şekilde sadece kendilerini nasıl tekrar edeceklerini biliyorlar. Başarısız olacaklar” dedi.

Ülkenin kuzeyinde eskisine nazaran daha fazla yerel polis olduğunu da söyleyen Kurti, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’ne (KFOR) barikatlara müdahale etmesi çağrısı yapıp, “Eğer KFOR barikatları kaldıramazsa o zaman biz yapmak zorunda kalırız. KFOR’un kendini kanıtlama zamanının geldiğini düşünüyorum. Kendilerini ispat etmezlerse maalesef o barikatlarla uğraşmak zorunda kalacağız. O noktaya gelmemizi istemiyorum” dedi.