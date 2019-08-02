Kosova’da siyasi kriz

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, kısa adı PAN olan ve PDK, AAK ve Nisma partilerinden oluşan koalisyonuna resmi bir yazı göndererek, yeni hükumetin kurulması için başbakan adayını göstermesinitalep etti.

Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Kosova’da oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi için bir an önce erken parlamento seçimlerinin tarihinin belirlenmesi beklenirken, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’den beklenmedik bir hamle geldi. Thaçi, kısa adı PAN olan ve PDK, AAK ve Nisma partilerinden oluşan koalisyonuna resmi bir yazı göndererek, yeni hükumetin kurulması için başbakan adayını göstermesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, PAN koalisyonunda en büyük parti olan PDK Genel Başkanı Kadri Veseli’ye resmi yazı göndererek, hükumetin kurulması için aday göstermelerini talep etti. Cumhurbaşkanı Thaçi’nin Veseli’ye gönderdiği yazıda, Kosova Meclisinde,hükumeti oluşturmak için gereken çoğunluğu kazanan koalisyon olarak Kosova Cumhuriyeti Hükümeti’ni oluşturmak için yeni bir aday önerme hakları olduğunu bildirdi.

Yasal süreç, mecliste çoğunluğu oluşturan parti veya koalisyonun adayı belirlemesi ardından en geç 15 gün içerisinde mecliste güvenoyuna sunulmasını öngörüyor. Adayın, mecliste gerekli çoğunluğu almaması durumunda aynı süreç kapsamında Cumhurbaşkanının 10 gün içerisinde başka bir adayın önerilmesi için talepte bulunması hakkı bulunuyor. hükumetin ikinci denemede de kurulmaması durumunda, Cumhurbaşkanının en geç 40 gün içerisinde yapılması gereken erken genel seçim ilan etmesi gerekiyor.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Thaçi, erken genel seçim tarihinin belirlenmesi için siyasi partilerle istişare toplantıları başlatmıştı. Cumhurbaşkanının bu hamlesinden sonra istişare toplantılarına ara verilmesi bekleniyor.