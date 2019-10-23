Kosova’da Mehmetçik selamına soruşturma

Yakup Sarıçiçek

Avrupa’daki Türkiye düşmanlığı, Haçlılardan sonra Müslüman olan ülkelere de sıçradı... 2017’de bağımsızlığını ilan ederken Türkiye’nin tanıyıp destek verdiği Kosova da Hristiyan Haçlılar gibi Türkiye düşmanlığı yapmaya başladı. FETO’cülerin cirit attığı Avrupa’nın en yeni ülkesi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vermediği gibi ülkede Mehmetçiğe selam gönderenlere de ceza kesmeye başladı. Kosova’da Motrat Qiriazi İlköğretim Okulu’nda minik çocukların asker selamı vererek fotoğraf paylaşmaları suç kapsamına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kosova Milli Eğitim Bakanlığı’nın ardından Prizren Belediye Eğitim Müdürlüğü de asker selamı veren öğrenciler hakkında işlem başlattığını duyurdu.

Türk Bayrağı’ndan rahatsızlar

Prizren Belediye Eğitim Müdürlüğü, Kosova’ya ve Kosova’da yaşayan hiçbir toplum ve topluluğa her hangi bir tehdit veya saldırıyı teşkil etmeyen “Motrat Qiriazi İlköğretim Okulu”nda minik çocukların spontane asker selamı vermelerini ve kardeş ülke Türkiye’nin bayrağını açmalarını ideoloji yayma bahanesiyle ‘suç’ olarak nitelendirdi.

Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü, çocuklar hakkında soruşturma başlatacağını ve sorumlulara karşı önlemlerin alınacağını açıkladı. Prizren Belediye Eğitim Müdürlüğü’nün Prizrenli ilköğretim öğrencilerinin hareketine yönelik tepkisinde, bilgilerin toplanması ardından yürürlükteki kanunlara göre önlemlerin alınacağı bildirildi.

Öğretmenlere de uyarı yapıldı

Prizrenli Türk öğrencilerin gerçek sorunlarını çözmüş gibi davranan Prizren Belediye Eğitim Müdürlüğü de Milli Eğitim Bakanlığı gibi abanın altından sopa gösterircesine yayımladığı açıklamada, okullar ortamlarında hiçbir ideoloji ve çocuklarla istismarın uygulanmasına izin verilmediğini belirtti. Öğrencilerin kanunlar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirten belediye eğitim müdürlüğü dikkatli olmaları için öğretmenlere de çağrıda bulundu.

Kosova’nın bağımsızlığını daha ilk günlerde tanıyan ve her safhada her tür destek ve yardımı esirgemeyen Türkiye’ye yönelik bu düşmanlığın ülkede yayılması FETÖ yanlısı politikacılara bağlanırken, yüzde 90’ı Müslüman olan Kosovalı siviller Türk askerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Çocukları hakkında soruşturma başlatılan Türk aileler, “Büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Böyle bir şeyin olması bile komik. Ülkede terör örgütlerine yakınlığı olan birçok kişiye kimse bir şey demezken çocuklara asker selamından dolayı soruşturma açılması inanılır gibi değil” dediler.

Belçika’daki Beringen Türkgücü kulübüne de Belçika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Federasyon, Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren altyapı takımının fotoğrafını paylaşan Beringen Türkgücü hakkında soruşturma kararı alıp ülkedeki Türkleri şok etmişti.