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Aktüel Kosova Savunma Bakanından Türk İHA’sına ilgi
Aktüel

Kosova Savunma Bakanından Türk İHA’sına ilgi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:02:16 -
Kosova Savunma Bakanından Türk İHA’sına ilgi

PRİŞTİNE (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirtmesi Kosova medyasında geniş yankı uyandırdı.

Geçen ay sonunda Türkiye’yi ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Kosova Savunma Bakanı Anton Quni konuyla ilgili ülke medyasında katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Türkiye temasları kapsamında Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni de ziyaret eden Quni, Türkiye’nin Sırbistan'ı oldukça gelişmiş bir askeri teknoloji ile donattığı iddialarına cevaben, "Türkiye’nin Sırbistan’a Kosova’dan daha yakın olduğu yönündeki açıklamalara katılmıyorum." dedi.

Quni, şöyle devam etti:

"Türkiye'de devlet sübvansiyonlarına sahip olan ve Türk hükümetinin politikalarına göre yönetilen bazı şirketler var. Bu özel şirketler, aralarında Sırbistan’ın da olduğu diğer ülkelere hizmet sunma hakkına sahiptir."

Yeterince gelişmiş bir ekonomiye sahip olması halinde Kosova'nın da bu silahlara sahip olabileceğine işaret eden Quni, "Ben bu şirketleri ziyaret ettim ve gücü yetecek en gelişmiş ekonomiye sahip herkesin bu silahlara sahip olabileceğini söylüyorum." dedi.

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