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Gündem Kosova gazisi o esnada ne yaptıklarını anlattı! ‘Erdoğan seslenince…’
Gündem

Kosova gazisi o esnada ne yaptıklarını anlattı! ‘Erdoğan seslenince…’

Hain FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbe girişimi sırasında İstanbul’da olan ve nöbet tutan Kosova gazisi Bekim Gaşi, Türk Devletini korumak için dışarı çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:29:00 -
Kosova gazisi o esnada ne yaptıklarını anlattı! ‘Erdoğan seslenince…’

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişimi esnasında İstanbul'da bulunan ve o anlara şahit olan Kosova gazisi Bekim Gaşi, Türkiye'nin ülkesini siyasi, ekonomik ve sosyal başta olmak üzere birçok konuda desteklemesinden dolayı Türk devletini korumak için sokağa çıktığını söyledi.

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubu olarak Sırplara karşı savaşan Kosova gazisi Gaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimi ile ilgili ilk bilgileri İstanbul'da bir kafede arkadaşlarıyla zaman geçirirken aldıklarını söyledi.

Bulundukları kafede Türk medyasından gelişmeleri anbean takip ettiklerini anımsatan Gaşi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon kanalına canlı telefon bağlantısıyla yaptığı çağrı sonrasında arkadaşı Fadil Puşkolli ile "ülkeyi işgale karşı korumaktan bir an bile çekinmediklerini" vurguladı.

İnsanların yavaş yavaş sokaklara dökülüp darbe veya işgali kabul etmediklerini gösterdiklerini belirten Gaşi, "Biz de Kosova Cumhuriyeti vatandaşları olarak Kosova'ya her alanda yardım eden bir ülke için, Türkiyeli arkadaşlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle bir darbeye karşı direnişe katılmaya karar verdik." dedi.

Sabahın ilk saatlerine kadar Türk vatandaşlarıyla darbeye karşı sokakta durduklarını aktaran Gaşi, zaman zaman İstanbul Emniyet Müdürlüğüne zaman zaman da İstanbul Büyükşehir Belediyesine gittiklerini, o gece çok ölü ve yaralı insanlar gördüklerini söyledi.

Direnişin bir parçası olmasını bireysel iradeye dayandırdığını söyleyen Kosova gazisi Gaşi, o gece sokağa çıkmasının nedenlerini şöyle anlattı,

"Türkiye, Kosova'yı başta siyasi, ekonomik, sosyal yönden olmak üzere her yönden sürekli olarak desteklemiştir. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova'nın diğer ülkeler tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmasında uluslararası arenada çok etkisi olmuştur. Her zaman Kosova ile halkının arkasında durmuştur. İyiliğe elbette ki sadece iyilikle karşılık verilmesi lazım. Nitekim, savaş sırasında bizimle dayanışma gösteren Türkiye halkıyla dayanışma içinde olmaktan başka bir şey düşünemezdim."

15 Temmuz'u Türkiye için son 100 yılın en önemli gecelerinden biri olarak nitelendiren Gaşi, o gece Türk halkının zaferiyle sonuçlanmasaydı Türkiye'nin tüm devlet kurumlarıyla bir nevi tamamen FETÖ tarafından işgal edilmiş olacağına dikkati çekti.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Elin oğlu ülkemi korumak için canını hiçe sayıyor, bu ülkenin evladı ABD şeytanının menfaati için ülkesine ihanet ediyor...
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Malatyalı

Bizim vatan hayinlari utansın gerçi onlar utanmaz da bari ülkeyi terk etseler ben. bu ülkeyi sevmesem giderim
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