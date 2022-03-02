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Siyaset Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Bakan Hulusi Akar'a askeri madalya
Siyaset

Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Bakan Hulusi Akar'a askeri madalya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 19:37:00 -
Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Bakan Hulusi Akar'a askeri madalya

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiği bildirildi.

Söz konusu madalyanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildiği kaydedildi.

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