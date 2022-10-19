Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova ziyareti kapsamında Escobar ile başkent Priştine'de bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani, burada yaptığı açıklamada, Escobar'ın Kosova'yı her ziyaret edişinde ABD'nin güçlü desteğinin kanıtlandığına işaret ederek, görüşmede, Kosova'nın Avrupa-Atlantik yapılara üye olması noktasında attığı somut adımlara ilişkin taahhüdü konusunun ele alındığını söyledi.

Kosova-Sırbistan arasındaki diyalog meselesine de değinen Osmani, Kosova'nın bu süreçte her zaman yapıcı taraf ve bu sürecin yoğunlaştırılması noktasındaki çalışmalarını artırmak için hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"İmzalanan anlaşmaların Sırbistan tarafından uygulanmamasından duyduğumuz endişe ve memnuniyetsizliği ifade etme fırsatını buldum. Buna, Kosova hükümetinin yaptırım uyguladığı şahıslar tarafından yönetilen ve Kosova'daki Sırpları tehdit etmeye ve korkutmaya devam eden yasa dışı ve suç yapılarının tasfiye edilmesini sürekli bir şekilde reddetme meselesi de dahil."

Osmani, Avrupa kıtasının içinde bulunduğu bu zor dönemde, Kosova'nın, barış ve demokrasinin savunması noktasında elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

"Ziyaretin amacı; ABD'nin yakın dostuyla iş birliği yollarına bakmak"

ABD Dışişleri Bakanlığının Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Escobar da Kosova'nın demokrasi ve özgürlükler noktasındaki ortak ajandaya verdiği katkıları çok değerli bulduğunu söyledi.

Ülkesinin, Kosova'nın Avrupa-Atlantik hedeflerine olan sürekli desteğini dile getiren Escobar, ABD'nin, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğundaki Kosova-Sırbistan diyaloğunu da desteklediğinin altını çizdi.

Escobar, "Ziyaretin amacı; ABD'nin yakın bir dostu ve iyi bir müttefikiyle iş birliği yollarına bakmak. Bu dostluk, sadece ortak çıkarlar temelinde değil aynı değerleri paylaşma temelinde de bir ortaklıktır. " diye konuştu.

Priştine'deki temasları kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşen Escobar, gün içerisinde ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileriyle de bir araya gelecek.