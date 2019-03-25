Köşküm var deryaya karşı... Neye yarar dünya malı; mutsuzsan!

Delikanlı besbelli bütün gün yalınayak taban tepmiş. Toparladıklarını, kendisini koştuğu iki tekerli arabasına doldurmuş. Gelmiş sahile, yorgunluk atıyor.. Kimbilir onun bu halini görüp de gıpta eden nice insan vardır. Hastanede, hapisanede olanları düşünüp hayıflanmak mümkün amma, Allah onlara sağlık versin. Ayrıca sayılı gün tez geçer, denmiştir. Sadece onlar değil, alın meselâ yandaki gibi yalısı olanlardan bile bu genç adama gıpta eden nicesi vardır. Para, pul, yat, kat, şan şöhret neye yarar "mutlu" olmadıktan sonra? Hele o servet "alınteri" değilse!..