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Köşk’te insan eliyle çevre felaketi

Aydın’ın Köşk ilçesinde yerleşim yerlerinin en büyük sıkıntılarından biri çöplük yangınları olmaya başladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:03
Köşk’te insan eliyle çevre felaketi

Aydın’ın Köşk ilçesinde yerleşim yerlerinin en büyük sıkıntılarından biri çöplük yangınları olmaya başladı. Köşk Belediyesi tarafından çeşitli yerlerde gelişigüzel oluşturulan çöplüklerde meydana gelen bazen de bizzat ateşe verilen çöplüklerdeki yangınlar sorun olmaya başladı. Günlerce devam eden yangınlar çevre sorununa neden olduğu gibi arazi yangınlarına da davetiye çıkarıyor.


İlçeye bağlı Başçayır Mahallesi yakınlarında bulunan çöplükte gece başlayan yangın saatlerce devam etti. Kimsenin müdahale etmediği çöplükteki yangının çöpleri yok etmek amacıyla yakıldığı belirtilirken, çöplük yangını bölgede hem kötü kokuya hem de Köşk-Başçayır yolunda görüş mesafesini neredeyse 3-5 metreye düşürdüğü için tehlikeye neden oluyor. Aynı sorunun diğer köylerde ve ilçe merkezindeki Köşk Tepesi olarak bilinen bölgede de sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar, “Özellikle yaz aylarında çöplüklerdeki yangınlar tarım arazilerine de sıçrıyor. Yangın açısından oldukça riskli bir dönemi yaşadığımız bu günlerde Belediyenin daha duyarlı olması gerekiyor” diyerek yetkililerden yardım istediler.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:03
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